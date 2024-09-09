В Совфеде высказались о возможной ошибке Шольца при разработке мирного плана по Украине

Сенатор Цеков: Россия ознакомится с мирным планом Шольца по Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ошибается, если считает, что в случае разработки им мирного плана по Украине, Германия станет главным действующим лицом соглашения. Так о возможной ошибке при разработке анонсированного мирного плана немецкого политика высказался член Совета Федерации (СФ) Сергей Цеков, его слова приводит портал «Ридус».

Как заявил сенатор, Россия ознакомится с документом и при необходимости учтет из плана Шольца необходимые ей пункты, но не станет использовать его как основу для мирного соглашения.

«Посмотрим, что из предложенного Шольцем можно взять, а что отвергнуть (...) Но если канцлер надеется, что Германия выступит главным действующим лицом в урегулировании конфликта, то он глубоко ошибается», — заявил Цеков.

Ранее сообщалось, что Шольц якобы готовит собственный план урегулирования конфликта на Украине, который должен стать новой версией Минских соглашений. Предполагается, что новое соглашение допускает передачу Москве территорий. Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил «Ленте.ру», что Россия не видела реальных предложений со стороны Шольца, в том числе аналогов Минским соглашениям.