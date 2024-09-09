Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:31, 9 сентября 2024Россия

В Совфеде высказались о возможной ошибке Шольца при разработке мирного плана по Украине

Сенатор Цеков: Россия ознакомится с мирным планом Шольца по Украине

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ошибается, если считает, что в случае разработки им мирного плана по Украине, Германия станет главным действующим лицом соглашения. Так о возможной ошибке при разработке анонсированного мирного плана немецкого политика высказался член Совета Федерации (СФ) Сергей Цеков, его слова приводит портал «Ридус».

Как заявил сенатор, Россия ознакомится с документом и при необходимости учтет из плана Шольца необходимые ей пункты, но не станет использовать его как основу для мирного соглашения.

«Посмотрим, что из предложенного Шольцем можно взять, а что отвергнуть (...) Но если канцлер надеется, что Германия выступит главным действующим лицом в урегулировании конфликта, то он глубоко ошибается», — заявил Цеков.

Ранее сообщалось, что Шольц якобы готовит собственный план урегулирования конфликта на Украине, который должен стать новой версией Минских соглашений. Предполагается, что новое соглашение допускает передачу Москве территорий. Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил «Ленте.ру», что Россия не видела реальных предложений со стороны Шольца, в том числе аналогов Минским соглашениям.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Колумбийские наемники ВСУ расстреляли пленного российского бойца. Делом попросили заняться ФСБ и СК

      В России стартовали продажи инновационного робота-пылесоса. Чем удивляет новинка от Dreame?

      Реклама

      Нанороботы пригодились для лечения мозга

      Раскрыты новые подробности дела Дурова

      Матч молодежных сборных России и Вьетнама отменили

      Токаев предложил Армении и Азербайджану площадку для переговоров

      В российском регионе выпал первый снег и попал на видео

      Предсказано будущее цен на аренду квартир в Москве

      Очевидец рассказал новые подробности о крушении Ан-2 под Москвой

      В Минобороны назвали потери ВСУ на курском направлении с начала вторжения в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше