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12:00, 9 сентября 2024Мир

В России отреагировали на сообщения о планах Шольца на новые Минские соглашения

Депутат Чепа заявил, что мирные предложения политиков Запада не внушают доверия

Фото: Boris Roessler / Pool / Reuters

Россия на данный момент не видела предложений канцлера Германии Олафа Шольца о новом варианте Минских соглашений, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также заметил, что предложения западных политиков пока не внушают большого доверия.

«Будут конкретные предложения — будем обсуждать. А пока мы слышим слишком много разных предположений разных аналитиков. Так и украинские политики сначала говорят, что переговоры необходимы, потом — что их не будет. Ну как можно с ними вести диалог? То же и с Шольцем», — заметил Чепа.

Он добавил, что Россия не видела реальных предложений со стороны Шольца, в том числе аналогов Минским соглашениям.

«Не было никаких аналогов, мы видели только мирные предложения президента Украины Владимира Зеленского. Когда появится какая-то конкретика, тогда можно будет и обсуждать», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что Шольц якобы готовит собственный план урегулирования конфликта на Украине, который должен стать новой версией Минских соглашений. Предполагается, что новое соглашение допускает передачу Москве территорий.

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