Белый дом осудил удары ВСУ вглубь России

Кирби: США не поддерживают атаки ВСУ вглубь территории России

США по-прежнему не поддерживают и осуждают удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь российской территории. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

«В нашем взгляде ничего не изменилось. Мы не даем возможности и не поддерживаем атаки вглубь России. И определенно — не оружием производства США. Это все еще наша политика и наш подход», — сказал он.

Прежде в Пентагоне заявили, что США не указывают Украине, по каким целям бить в глубине территории России, и Киев самостоятелен в этом вопросе. «Украина независимо определяет свои цели и военные устремления», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) являются приоритетом США при поставках военной помощи Украине. Он отметил, что такой приоритет сохраняется уже долгое время.

