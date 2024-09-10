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22:24, 10 сентября 2024Бывший СССР

Двойник Гослинга попал на «Миротворец»

В базу «Миротворца» внесли двойника актера Райана Гослинга

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В базу данных украинского сайта «Миротворец» попал двойник американского актера Райана Гослинга Родион Тимофеевич Гослов. Об этом сообщает ТАСС.

Утверждается, что Гослов был внесен в неофициальный список врагов Украины по причине «покушения на суверенитет и территориальную целостность» страны. На фотографии Гослова запечатлен человек в форме с лицом Гослинга и погонами младшего лейтенанта. На сайте также отмечено, что он был «ликвидирован в Курской области».

Указанный на «Миротворце» позывной Гослова «Бегущий» является отсылкой на фильм «Бегущий по лезвию 2049», в котором Гослинг сыграл одну из главных ролей.

Ранее член бундестага от Левой партии Серен Пеллман, попавший в список украинского сайта «Миротворец», в обращении к правительству ФРГ поднял вопрос о своей безопасности. На запрос ответила парламентский статс-секретарь МВД ФРГ Рита Шварцелюр-Зутер, сообщившая, что нахождение в этом списке не представляет угрозы для европейских политиков.

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      Артём Верейкин
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