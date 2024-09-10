Футболист возмутился процентами по ипотеке в России

Футболист Ефремов возмутился возросшими процентами по ипотеке в России

Футболист медиаклуба «Амкал» и экс-игрок ЦСКА Дмитрий Ефремов возмутился возросшими процентами по ипотеке в России. Его слова передает Sport24.

Ефремов рассказал, что планирует продать купленную в ипотеку квартиру. Он поделился, что успел приобрести жилье под 9 процентов, в то время как сейчас ставка выросла до 20 и более процентов.

«И то — это будут голые стены, а не готовое жилье. Это, конечно, больше всего меня поражает. Как людям жить? Как строить семьи? Родили детей и живите в подвале? Очень грустно», — заявил спортсмен.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, что взяла квартиру в ипотеку на 30 лет. Она отметила, что ее ежемесячный взнос составляет 220 тысяч рублей, и объяснила решение приобрести недвижимость желанием инвестировать деньги.