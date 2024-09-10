Слухи о переносе GTA VI прокомментировали

Rockstar Universe: слухи о переносе GTA VI на 2026 год не подтвердились

Студия Rockstar пока не собирается переносить сроки выхода игры Grand Theft Auto VI. Об этом заявили авторы сообщества Rockstar Universe в своем X.

Авторы, ведущие проект об играх Rockstar, опровергли слухи о том, что релиз GTA VI перенесут. Ранее об этом в своих соцсетях заявил инсайдер под ником Liam. Автор отметил, что новая часть GTA VI выйдет только в 2026 году, релиз на ПК состоится не раньше 2027-го.

Энтузиасты из Rockstar Universe заявили, что в сети нет никаких подтверждений тому, что разработчики Grand Theft Auto VI перенесут выход тайтла. «Игра уже была отложена внутри компании еще в 2021 году», — прокомментировали инсайд авторы. По их словам, если бы задержка была, то о ней сообщили бы публично.

Также в Rockstar Universe подчеркнули, что недавно компания Take-Two, которая выступает издателем игр Rockstar, отчитывалась о финансовых результатах. Специалисты полагают, что если бы имел место перенос GTA VI на более поздний срок, то корпорация была бы обязана сообщить об этом своим инвесторам.

Выход Grand Theft Auto VI запланирован на осень 2025 года. Игра выйдет на консолях, позже ее портируют на ПК.

В начале августа издатель GTA VI Take-Two подтвердил, что не собирается переносить выход игры. В компании не стали комментировать, когда появится порт новой Grand Theft Auto на ПК.