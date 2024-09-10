Мигранты устроили тир в российском лесу и были задержаны

В Истре полиция задержала мигрантов, устроивших тир в лесу

В подмосковной Истре полиция задержала четырех уроженцев одной из республик Средней Азии, которые устроили тир в лесном массиве недалеко от жилого комплекса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

У мужчин изъяли пневматический пистолет. Мигранты привлечены к ответственности по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.

Правоохранители выяснили, что в лесном массиве недалеко от жилого комплекса иностранцы вели стрельбу по мишеням. После замечания местного жителя правонарушители покинули место происшествия, однако силовики все равно доставили их в отдел для разбирательства.

Ранее в Магасе участник свадебного кортежа открыл стрельбу из охолощенного автомата.