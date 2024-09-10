Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:51, 10 сентября 2024Экономика

Мошенники в России нашли новый способ атаки банковских клиентов

Servicepipe: мошенники стали атаковать банковские сервисы с помощью умных ботов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мошенники нашли новый способ атаки банковских сервисов в России. Об этом со ссылкой на специализирующуюся на информационной безопасности и защите онлайн-ресурсов от ботов компанию Servicepipe сообщает газета «Ведомости».

Злоумышленники стали атаковать внешние сервисы крупных кредитных организаций, которые предлагают выпустить кобрендинговую карту для покупок у партнера с большой скидкой, и где можно авторизоваться по номеру телефона. Они сверяют слитые номера телефонов из базы с помощью умных ботов и смотрят, можно ли оформить на них карту или нет. После пробива номера мошенники звонят пользователям и убеждают перевести деньги на «безопасный счет», назвать код из sms и пользуются привычными техниками.

По словам руководителя аналитического отдела Servicepipe Антона Чемякина, распознать ботов сложно, так как они максимально мимикрируют под реальных пользователей. Последнюю атаку удалось выявить благодаря массовой отправке sms-сообщений с кодом.

Материалы по теме:
«Мы научились защищать наших клиентов» Зампред правления Сбербанка — о кибермошенничестве и киберграмотности
«Мы научились защищать наших клиентов»Зампред правления Сбербанка — о кибермошенничестве и киберграмотности
7 сентября 2021
Забудь его, забудь. Apple, Google и Microsoft хотят отказаться от паролей. Что заменит их в будущем?
Забудь его, забудь.Apple, Google и Microsoft хотят отказаться от паролей. Что заменит их в будущем?
26 июня 2022

Как отметил директор департамента предотвращения транзакционного мошенничества «МТС банка» Игорь Шульга, мошенники пробивают данные при переводе через СБП, чтобы узнавать предпочтительный банк потенциальной жертвы. Имеющиеся данные дополнительно обогащаются — мошенники получают полные ФИО, адрес, данные карты, паспортные данные физического лица, что помогает создать иллюзию полной достоверности происходящего и втереться в доверие.

Мошенники научились заметать следы, прибегая к помощи дропперов — людей, у которых они арендуют банковские карты. Как заявила эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская, дропперы получают указания от мошенников, на какой счет следует перевести деньги, которые поступили им на карту. Это дает злоумышленникам возможность прятать цепочки движения похищенных средств. Пока правоохранительные органы размотают всю цепочку, следы ее организаторов уже могут затеряться.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские беспилотники пытались атаковать Московскую область. За ночь в регионе сбили более десяти дронов

      В США объяснили невозможность для ВСУ отступить из Курской области

      Кот вернулся к хозяевам через четыре дня после своей кремации

      Названа доля симулирующих болезни работников в России

      Байден продлил действие указа о санкциях за вмешательство в американские выборы

      Производителей призвали правильно утилизировать текстильные отходы

      На Украине заявили о нехватке запчастей для немецких гаубиц

      В США одобрили законопроект о новых санкциях по Крыму

      Мошенники в России нашли новый способ атаки банковских клиентов

      Ракетную опасность объявили в Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше