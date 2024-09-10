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07:22, 10 сентября 2024Россия

На нефтепроводе в российском регионе произошел пожар

Прокуратура: на нефтепроводе в Оренбуржье начался пожар, жертвами стали двое

Фото: Oleg Spiridonov / Global Look Press

На нефтепроводе в Курманаевском районе Оренбургской области произошел пожар. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

Огонь распространился на территории Гаршинского месторождения, жертвами пожара стали два человека. Прокуратура после случившегося начала проверку, на место происшествия выехал испоглняющий обязанности прокурора района Иван Вялых.

«В рамках организованной проверки будут установлены причины
и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям (бездействию) уполномоченных органов», — сообщили в прокуратуре.

По данным Telegram-канала Baza, еще три человека пострадали. Информация об этом официально не подтверждена. Пожар, предварительно, начался во время сварочных работ.

26 августа произошел пожар на нефтезаводе в Омской области. По словам очевидцев, возгоранию предшествовал взрыв, от которого в домах задрожали стекла. Пожар полностью потушили на следующий день, 27 августа. Он затронул почти половину мощностей предприятия из-за повреждения и остановки работы установки первичной переработки нефти АВТ-1, через которую проходит 41 процент от всей переработки на нефтезаводе.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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