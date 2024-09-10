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17:39, 10 сентября 2024Путешествия

Направлявшиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту Москвы после атаки беспилотников

«Крыша ТурДома»: россияне застряли в аэропорту Внуково после атаки беспилотников

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Направлявшиеся в Турцию российские туристы застряли в московском аэропорту Внуково из-за задержки рейса после атаки беспилотников. Об этом сообщает «Крыша ТурДома».

Уточняется, что многие авиакомпании смогли восстановить расписание вылетов после введенных утром 10 сентября ограничений во Внуково. Однако рейс Pegasus в Измир так и не состоялся. Сначала пассажиров два часа держали на борту самолета, после чего высадили и оставили без еды и воды в авиагавани.

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«О заселении в отель вообще речи не идет. Ваучеры на питание пришлось буквально выпрашивать, вернувшись на стойки регистрации», — пожаловалась одна из пассажирок.

Всего туристы провели в ожидании вылета более 15 часов. Представители авиакомпании заявили, что у экипажа закончилось время работы и пообещали отправиться в путь после 17:00 по мск.

Ранее другие пассажиры застряли на улице у столичного аэропорта Жуковский после атаки беспилотных летательных аппаратов и попали на видео. На записи видно, что люди стоят вдалеке от входа в авиагавань — туда их направили сотрудники. При этом ранее Росавиация сообщила, что Жуковский, Домодедово и Внуково вернулись к штатной работе после утренних ограничений.

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      Марк Успенский
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