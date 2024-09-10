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00:19, 10 сентября 2024Россия

Названы имена погибших пилотов при крушении самолета в Подмосковье

«360»: при крушении самолета под Рузой погиб глава фирмы-разработчика Танцырев

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

При крушении самолета в Рузском районе Московской области погиб Алексей Танцырев — генеральный директор ЗАО «Авиатик-Альянс», разработавшего воздушное судно. Об этом сообщает «360».

В публикации уточняется, что вторым пилотом был летчик-испытатель первого класса Александр Иванов. Самолетом RA-1240G управлял Танцырев.

Крушение легкого транспортного самолета произошло днем в понедельник, 9 сентября. Как написал Mash, экипаж проводил тестовый полет после долгосрочного ремонта. В течение дня борт поднимался в воздух трижды.

Однако Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на собственные источники указал, что борт не должен был взлетать во время запланированной обкатки двигателя.

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      Марина Совина
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