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20:38, 10 сентября 2024Спорт

Польский клуб из Освенцима оштрафовали за баннер в адрес немецкой команды

Польский клуб «Уния Освенцим» оштрафовали за политический баннер в адрес немцев

Фото: Krzysztof Baran / Unsplash

Польский хоккейный клуб «Уния Освенцим» оштрафовали за баннер в адрес немецкой команды. Об этом сообщает сайт хоккейной Лиги чемпионов.

«Добро пожаловать в город вашего самого большого преступления — немецкие лагеря смерти», — гласил фанатский баннер, который был посвящен соперникам клуба из Освенцима, немецкой команде «Айсбарен Берлин».

Организаторы турнира посчитали это политическим лозунгом и оштрафовали поляков на две тысячи евро. Матч между командами «Уния Освенцим» и «Айсбарен Берлин» завершился победой немцев со счетом 4:1.

Ранее польские футбольные фанаты устроили антиукраинскую акцию на матче во Вроцлаве. На транспарантах были написаны оскорбления в адрес беженцев, властей, а также призывы «остановить украинизацию Польши».

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      Илья Костин
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