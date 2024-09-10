Польский клуб из Освенцима оштрафовали за баннер в адрес немецкой команды

Польский клуб «Уния Освенцим» оштрафовали за политический баннер в адрес немцев

Польский хоккейный клуб «Уния Освенцим» оштрафовали за баннер в адрес немецкой команды. Об этом сообщает сайт хоккейной Лиги чемпионов.

«Добро пожаловать в город вашего самого большого преступления — немецкие лагеря смерти», — гласил фанатский баннер, который был посвящен соперникам клуба из Освенцима, немецкой команде «Айсбарен Берлин».

Организаторы турнира посчитали это политическим лозунгом и оштрафовали поляков на две тысячи евро. Матч между командами «Уния Освенцим» и «Айсбарен Берлин» завершился победой немцев со счетом 4:1.

Ранее польские футбольные фанаты устроили антиукраинскую акцию на матче во Вроцлаве. На транспарантах были написаны оскорбления в адрес беженцев, властей, а также призывы «остановить украинизацию Польши».