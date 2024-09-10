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16:06, 10 сентября 2024Бывший СССР

Премьер Украины заявил о важности участия России на втором «саммите мира»

Шмыгаль: на второй саммит мира важно привлечь представителей России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о важности присутствия представителей России на втором «саммите мира» по урегулированию конфликта, передает РИА Новости.

«Очень важно на второй саммит мира привлечь представителей России», — сообщил украинский премьер, добавив, что участие российской стороны при привлечении представителей других стран позволит «избежать лжи и манипуляций».

Ранее президент республики Владимир Зеленский заявил, что Киев приглашает Москву принять участие во втором «саммите мира», так как в случае ее отсутствия часть стран может отказаться от участия в мероприятии.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинские власти через несколько месяцев составят совместный план реализации «формулы мира». Он также отметил, что некоторые страны уже выразили заинтересованность в том, чтобы провести конференцию на своей территории.

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