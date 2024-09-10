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01:49, 10 сентября 2024Экономика

Минфин США заявил о нависшей над страной проблеме

Йеллен: отсутствие доступного жилья стало огромной проблемой для США

Фото: Ralf Hirschberger / Global Look Press

Соединенные Штаты столкнулись с огромной проблемой из-за отсутствия доступного жилья, признала американский министр финансов Джанет Йеллен. Об этом пишет Bloomberg.

По словам главы ведомства, американскому руководству нужно использовать все инструменты для решения этого вопроса. Она призвала Конгресс принять меры по обеспечению дополнительного строительства жилья.

«Жилье — это огромная проблема, доступное жилье во многих частях страны является критически важным приоритетом», — подчеркнула Йеллен.

Ранее издание The Financial Times (FT) писало, что из-за действий Федеральной резервной системы (ФРС) на рынке недвижимости США образовался кризис. Из-за высоких ключевых ставок по ипотеке жители США не могут приобрести жилье. Те же американцы, которые успели взять жилье при более низкой ставке, не желают продавать его и приобретать новое.

В Европе и США недовольство ценами на жилье достигло рекордного уровня.

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      Марина Совина
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