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18:03, 10 сентября 2024Культура

Генпрокуратуру попросили проверить сына Юрия Никулина

Активисты потребовали у Генпрокуратуры проверить сына Юрия Никулина
Максим Никулин

Максим Никулин. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Активисты попросили Генеральную прокуратуру России проверить директора Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре Максима Никулина. Обращение организации «Сорок сороков» публикует издание «Абзац».

Причиной обращения правозащитников стало решение Никулина-младшего пригласить на фестиваль «Артист» в качестве члена жюри Жасмин Страгу, поддерживающую Украину.

«Просим проверить гендиректора Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максима Никулина на соответствие приглашения Жасмин Страги действующему законодательству, а также не допустить ее участия в цирковом фестивале "Артист"», — говорится в заявлении.

Как сообщает издание, Никулина обвиняли в поддержке Украины из-за поездки на цирковой фестиваль в Монако. Деньги с мероприятия жертвовались в украинские фонды.

Ранее стало известно, что Максим Никулин оценил решение «воскресить» своего отца с помощью нейросетей.

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      Андрей Шеньшаков
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