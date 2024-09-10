Ревнивец угнал такси ради слежки за возлюбленной в другом регионе

В Таиланде ревнивец угнал такси, чтобы проследить за возлюбленной

В Таиланде водитель автобуса из провинции Патхумтхани угнал такси ради слежки за возлюбленной, которая поехала в гости к родителям. Об этом сообщает The Thaiger.

25-летнего Джиравата полицейские задержали около половины третьего ночи 5 сентября за рулем такси на шоссе около деревни Бутамьяе в провинции Накхонратчасима. Автомобиль был угнан накануне в Патхумтхани. Его отследили по GPS. После задержания Джирават рассказал, что работает водителем автобуса, а его девушка — кондуктором на том же маршруте. В конце августа она собралась съездить к родителям в другой регион.

Однако таец заподозрил неладное и решил проверить ее социальные сети. Там он обнаружил, что его возлюбленная флиртовала с неким мужчиной. Ревнивец решил, что поездка к родителям лишь выдумка ради встречи с любовником. Молодой человек придумал план угона такси, чтобы проследить за девушкой и поймать ее с поличным.

Таец заявил, что раскаивается, и даже расплакался в отделении. Он просил не заводить уголовное дело, так как дома его ждет четырехлетний сын. Кроме того, водитель автобуса утверждал, что сумеет договориться с владельцем угнанной машины.

Однако тот отказался принимать увещевания ревнивца и закатил ему «гневный скандал» прямо перед полицейскими. Джиравата обвинили в краже. Действительно ли девушка собиралась изменить ему, не сообщается.

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