Россиянин развеял несколько стереотипов о жизни на Сахалине

Россиянин переехал на Сахалин и развеял несколько стереотипов о жизни на острове

Сергей Бондаренко из Новосибирска поставил эксперимент и неожиданно переехал в Южно-Сахалинск. В беседе с NGS.ru он развеял несколько стереотипов о жизни на острове.

53-летний россиянин начал жить на Сахалине с 2019 года, «это решение было экспериментом над собой». Он рассказал, что первые впечатления были шоковые, но со временем все становится привычным.

Первый вопрос — где люди? Второй вопрос — где дома? И третий вопрос — а чего так дорого все? Сергей Бондаренко

«Японский след» на Сахалине не очевиден — по большей части осталось много от корейцев, насильно завезенных на остров еще японцами. Но присутствует здесь и коренная народность — нивхи, однако этих людей осталось очень мало.

При этом они сохраняют свои обычаи и культуру. Различные творческие объединения популяризируют фольклор, а несколько лет назад было даже издано пособие для школьников на нивхском языке Сергей Бондаренко

В основном на Сахалине ездят на японских внедорожниках, а Mercedes, привычный для новосибирца, — скорее диковинка. Зимы, на удивление, в этом регионе особенно снежные, указал россиянин. А вот летом обильные дожди из-за циклонов способны остановить все движение в городе. «Но зато замечательная осень, в ноябре еще тепло», — рассказал Бондаренко.

Также еще одно впечатление, которое поразило Бондаренко в первые дни жизни на острове — это обилие собак. По его мнению, это вызывает диссонанс с тем, что Сахалин считается «рыбным краем». В то же время он добавил, что сахалинцы не объедаются икрой и рыбой. «Но что касается цен, то совершенно парадоксальным образом рыба здесь может стоить даже дороже, чем на материке», — подчеркивает россиянин.

В заключение он отметил, что эта часть России восхитительна. Сахалин манит своей природой, близостью к стихиям и «многоликостью» культуры.

Можно всю жизнь здесь прожить и не иметь права говорить, что я знаю Сахалин. Да, хотя временами здесь непросто, но интересно Сергей Бондаренко

Ранее народный артист, певец и композитор Игорь Николаев полетел на свою малую родину — остров Сахалин. Помимо этого, стало известно, что автор детективных романов, сценаристка и переводчица Татьяна Устинова переехала жить в село Вятское под Ярославлем, которое официально признано самой красивой деревней России.