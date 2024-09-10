Россиянина осудили за похищение школьницы

В Калужской области суд приговорил мужчину к 8 годам за похищение ребенка

В Калужской области суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима одного из похитителей восьмилетней школьницы из Козельска в 2023 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статьям 126 («Похищение человека») и 163 («Вымогательство») УК РФ. Он сотрудничал со следствием и дал изобличающие соучастников показания. С осужденного взыскали 500 тысяч рублей в пользу похищенной девочки и столько же в пользу ее матери.

30 ноября 2023 года в Козельске ученицу второго класса похитили по пути из школы домой. Она вышла из школьного автобуса и шла вместе с одноклассниками. Когда ребята разделились, до дома девочке оставалось пройти 700 метров. Ближе к вечеру, когда родители уже вели поиски ребенка, матери поступило сообщение с требованием выкупа в полтора миллиона рублей, который необходимо в криптовалюте отправить на указанный счет.

Девочку быстро нашли живой, а ее похитителями оказались жительница региона, ее супруг и сын, а также бывший муж. Сейчас приговор вынесли самому младшему участнику преступления.