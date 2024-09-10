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15:08, 10 сентября 2024Наука и техника

Российская «Мста» получила «царь-мангал»

Российские артиллеристы оснастили САУ «Мста-СМ» дополнительной защитой от дронов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские артиллеристы оснастили самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С19М2 «Мста-СМ» дополнительной защитой от дронов, которую называют «царь-мангалом». На доработанную машину обратила внимание «Российская газета».

САУ получила решетчатую конструкцию, которая прикрывает башню от ударов дронами-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников снарядов. Над основанием ствола установили подвижный козырек, который защищает машину, не ограничивая углы вертикального наведения.

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В апреле «Ростех» поставил Вооруженным силам России новую партию САУ 2С19М1 «Мста-С» и 2С3М «Акация». Модернизированная «Мста» получила современные системы управления, которые позволяют применять высокоточные боеприпасы.

В январе источник ТАСС сообщил, что самоходную гаубицу «Мста-С» усилят с учетом опыта ее применения в ходе специальной военной операции. В частности, конструкторы улучшат защищенность башни.

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      Даниил Иринин
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