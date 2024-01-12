Российскую «Мсту-С» усилят с учетом опыта СВО

ТАСС: российскую САУ «Мста-С» усилят с учетом опыта СВО

Российскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Мста-С» усилят с учетом опыта ее применения в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«В частности, затронут улучшение конструктива башни, улучшат ее защиту. Будут учитывать способы, которыми противник пытается бороться с этими САУ на поле боя», — заявил собеседник.

В декабре госкорпорация «Ростех» передала Министерству обороны России завершающую в 2023 году партию модернизированных САУ 2С19М1 и 2С19М2 «Мста-С».

В июле 2023-го издание «Армейский сборник» написало, что самоходная гаубица «Мста-С» в ходе испытаний запустила снаряд «Краснополь-Д» на расстояние 43 километра.