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12:29, 12 января 2024Наука и техника

Российскую «Мсту-С» усилят с учетом опыта СВО

ТАСС: российскую САУ «Мста-С» усилят с учетом опыта СВО

Фото: РИА Новости

Российскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Мста-С» усилят с учетом опыта ее применения в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«В частности, затронут улучшение конструктива башни, улучшат ее защиту. Будут учитывать способы, которыми противник пытается бороться с этими САУ на поле боя», — заявил собеседник.

В декабре госкорпорация «Ростех» передала Министерству обороны России завершающую в 2023 году партию модернизированных САУ 2С19М1 и 2С19М2 «Мста-С».

В июле 2023-го издание «Армейский сборник» написало, что самоходная гаубица «Мста-С» в ходе испытаний запустила снаряд «Краснополь-Д» на расстояние 43 километра.

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      Иван Потапов
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