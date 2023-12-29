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17:44, 29 декабря 2023Наука и техника

«Ростех» передал в войска партию модернизированных САУ «Мста-С»

«Ростех» передал МО России партию модернизированных САУ «Мста-С» и «Тюльпаны»

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Госкорпорация «Ростех» передала Министерству обороны (МО) России завершающую в 2023 году партию модернизированных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19М1 и 2С19М2 «Мста-С». Об этом говорится на сайте «Ростеха».

Также в рамках выполнения гособоронзаказа 2023 года в войска передали самоходные гаубицы 2С19М1 и самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» после капитального ремонта. Отмечается, что отремонтированные «Тюльпаны» получили современные средства связи.

САУ 2С19М1 оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО), позволяющей машине автономно определять координаты и рассчитывать параметры стрельбы с закрытых огневых позиций. Версию 2С19М2 отличает модернизированная АСУНО с возможностью отображения электронной карты местности и повышенной точностью.

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«Гаубица в варианте 2С19М2 оснащена модернизированным механизмом системы заряжания, за счет чего прицельная скорострельность при использовании возимого боезапаса достигает десяти выстрелов в минуту, в то время как у 2С19М1 — до восьми выстрелов», — сказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев, слова которого приводят в сообщении.

В июле издание «Армейский сборник» писало, что самоходная гаубица «Мста-С» в ходе испытаний запустила снаряд «Краснополь-Д» на расстояние 43 километра.

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      Даниил Иринин
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