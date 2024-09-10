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15:41, 10 сентября 2024Наука и техника

«Ростех» рассказал о защищающем авиацию «Президенте»

«Ростех»: комплекс «Президент-С» эффективно защищает авиацию от ракет

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Бортовой комплекс обороны «Президент-С», который устанавливают на российские самолеты и вертолеты, эффективно защищает авиацию от ракет. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Отмечается, что более 50 типов самолетов и вертолетов защищены системами разработки научно-исследовательского института «Экран» «Ростеха».

«В институте разработаны тысячи различных изделий, которые эксплуатируются на сотнях отечественных летательных аппаратов. (…) Например, комплекс "Президент-С" эффективно защищает нашу технику от атакующих ракет класса "воздух-воздух" и "земля-воздух"», — рассказали в госкорпорации.

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В ноябре прошлого года в концерне «Радиоэлектронные технологии» сообщили, что российский бортовой комплекс обороны (БКО) «Витебск» модернизируют с учетом опыта специальной военной операции. В усовершенствованном изделии учтут особенности подавления применяемых противником средств поражения. БКО предназначен для противодействия нацеленным на летательный аппарат ракетам с радиолокационными и инфракрасными головками самонаведения.

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      Даниил Иринин
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