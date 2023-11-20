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14:22, 20 ноября 2023Наука и техника

Защищающий российские вертолеты «Витебск» модернизируют

КРЭТ: защищающий вертолеты комплекс «Витебск» улучшат с учетом опыта СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бортовой комплекс обороны (БКО) «Витебск», который защищает российские вертолеты от зенитных ракет, улучшат с учетом опыта специальной военной операции (СВО). Об этом представитель предприятия-разработчика БКО — концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех») сообщил РИА Новости.

«Сегодня система "Витебск" модернизируется по результатам ее применения в СВО с учетом опыта наших военных летчиков. В усовершенствованном комплексе будут учтены особенности подавления средств, которые применяет противник для поражения наших вертолетов армейской авиации, и перспективных средств, которые у него появятся в обозримом будущем», — сказал собеседник агентства.

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В концерне подчеркнули, что комплекс «Витебск», который позволяет сохранить жизнь экипажам вертолетов, получает положительные отзывы от участвующих в СВО летчиков армейской авиации. Там добавили, что модернизированный БКО «Витебск» будут поставлять для российских боевых вертолетов.

В августе первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что для российских вертолетов создадут новый БКО, который обеспечит защиту от ракет с комбинированными системами наведения.

В июне источник РИА Новости рассказал, что один из российских вертолетов Ка-52 за вылет в зоне СВО отразил 18 ракет при помощи комплекса «Витебск».

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      Даниил Иринин
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