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15:26, 10 сентября 2024Силовые структуры

Самовольно оставившего воинскую часть в ДНР добровольца задержали в российском городе

В Екатеринбурге полиция задержала добровольца, оставившего воинскую часть в ДНР
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге силовики задержали 65-летнего добровольца, который оставил воинскую часть в Донецкой народной республике (ДНР) и был в федеральном розыске. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, с 2022 года россиянин принимал участие в спецоперации (СВО) в качестве добровольца и значился рядовым пулеметчиком. В марте 2024 года он самовольно оставил часть. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Его отправили под подписку о невыезде. Уточняется, что россиянина нашли по месту жительства.

Ранее сообщалось, что бывший заключенный, получивший условно-досрочное освобождения и ушедший в зону СВО, получил пять лет и девять месяцев колонии за самоволку ради женитьбы.

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      Варвара Митина
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