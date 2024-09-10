Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 10 сентября 2024Наука и техника

Секретный многоразовый китайский космический корабль пролетал 267 суток

SpaceNews: секретный китайский космический корабль пролетал 267 суток

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Секретный китайский многоразовый космический корабль вернулся на Землю, пролетав 267 суток. Об этом пишет издание SpaceNews.

Третья миссия корабля, по данным «Синьхуа», прошла и завершилась успешно. Китайское информационное агентство не сообщило подробностей о миссии секретного аппарата.

В июне издание рассказало, что многоразовый космический корабль осуществил серию маневров по сближению с меньшим спутником, который он, вероятно, захватил. В мае SpaceNews сообщило, что от секретного китайского космического корабля отделился неизвестный объект, которому был присвоен номер 59884 (2023-195G).

Ракета Long March 2F с кораблем стартовала с космодрома Цзюцюань 14 декабря 2023 года. Второй раз многоразовый аппарат отправлялся в космический полет 4 сентября 2020-го, первый — 4 августа 2022-го.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Мирные инициативы по Украине, условия для начала переговоров и ультиматум Зеленского. Что обсуждал Лавров в Эр-Рияде?

      Известная актриса обнажила грудь на фото для журнала

      Отношения пары разрушились из-за нижнего белья девушки

      Маск заявил о стремительном банкротстве США

      Российские военные уничтожили восстановленный ВСУ танк на курском направлении

      На Украине назвали созданную Зеленским систему власти постфеодальной

      В России оценили возможность возвращения автоконцернов

      В России анонсировали меры поддержки студенческих семей

      Секретный многоразовый китайский космический корабль пролетал 267 суток

      Названо число сбитых над Калужской областью беспилотников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше