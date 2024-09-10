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10:45, 10 сентября 2024Россия

Шойгу назвал суточные потери ВСУ

Шойгу заявил, что ВСУ ежедневно теряют до двух тысяч военнослужащих

Фото: Гавриил Григоров /ТАСС

Ежедневно Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишаются до двух тысяч военнослужащих. Суточные потери Киева назвал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-24».

Он также подчеркнул, что темпы наступления в Донбассе растут, Российская армия берет под контроль в среднем по 28 квадратных километров территорий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ несут очень большие потери в зоне специальной военной операции (СВО), что чревато обрушением фронта сразу на нескольких направлениях. По его мнению, в результате украинские войска могут полностью утратить боеспособность.

Кроме того, 2 сентября глава государства рассказал, что у России давно не было таких темпов наступления в Донбассе, как сейчас. Путин подчеркнул, что российские военные берут под контроль территории в зоне СВО квадратными километрами.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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