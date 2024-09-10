Шойгу назвал суточные потери ВСУ

Шойгу заявил, что ВСУ ежедневно теряют до двух тысяч военнослужащих

Ежедневно Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишаются до двух тысяч военнослужащих. Суточные потери Киева назвал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-24».

Он также подчеркнул, что темпы наступления в Донбассе растут, Российская армия берет под контроль в среднем по 28 квадратных километров территорий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ несут очень большие потери в зоне специальной военной операции (СВО), что чревато обрушением фронта сразу на нескольких направлениях. По его мнению, в результате украинские войска могут полностью утратить боеспособность.

Кроме того, 2 сентября глава государства рассказал, что у России давно не было таких темпов наступления в Донбассе, как сейчас. Путин подчеркнул, что российские военные берут под контроль территории в зоне СВО квадратными километрами.