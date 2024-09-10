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10:01, 11 сентября 2024Наука и техника

ВСУ использовали игровую приставку для управления турелями

ВСУ использовали приставку Steam Deck, управляя боевыми турелями

Фото: Petar / Unsplash

Украинские военные начали использовать приставку Steam Deck для управления боевыми турелями. Об этом сообщает издание Insider.

Журналисты медиа обратили внимание на видео проекта United24media, опубликованное 8 сентября. Его авторы показали, как военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) управляют боевым оружием с помощью игровой приставки Steam Deck.

Steam Deck — компактная игровая консоль от Valve, которая имеет встроенный геймпад и позволяет запускать игры для ПК. В ВСУ уточнили, что приставки используют для управления турелями «Шабля», которую они описали как один из первых «роботов» на фронте. Башня турели оснащена тепловизором и широкоугольными камерами. «Шабля» может вести огонь на расстоянии до 3 миль, или около 4,8 километра.

По словам журналистов Insider, дистанционно управляемые системы могут удерживать войска подальше от боевых действий, потенциально спасая жизни. «Использование Steam Deck на фронте подчеркивает продолжающееся влияние современных технологий», — отметили авторы.

В начале августа стало известно, что ВСУ начали применять на фронте роботов-собак. Подобные машины могут заменить человека при выполнении опасных заданий на фронте.

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      Андрей Ставицкий
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