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14:03, 10 сентября 2024Экономика

В российском регионе нашли неожиданное применение недостроенному заводу

В Воронежской области на месте недостроенного завода открыли парк

Фото: Т. З. / Фотобанк Лори

В Воронежской области открылся первый в России «постиндустриальный» парк. Место для проведения досуга появилось на территории недостроенного завода, передает Telegram-канал «TV Губерния. Воронеж».

Необычный парк находится в Северном микрорайоне Острогожска на улице Карла Маркса, 81. Частью его архитектуры стали в том числе бетонные остатки бывшего завода, благодаря чему парк получил свое название — «Бетонные сады». Работавшие над проектом архитекторы отметили, что использование элементов прежнего объекта помогло сохранить ресурсы и уменьшить влияние на экологию.

«Они (бетонные элементы — прим. «Ленты.ру») могли бы стать яркой особенностью территории, подчеркнув ее исторические и эстетические особенности. В целях безопасности были выборочно демонтированы наиболее обветшалые конструкции и укреплены более крепкие», — рассказали архитекторы.

На поле бетонных фундаментов создали платформу с павильонами и амфитеатром. Остальное пространство поделили на три зоны: спортивную, детскую и рекреационную. В парке есть площадки для экстремальных видов спорта, настольного тенниса и стритбола, а также тренажеры, место для выгула собак и поляна для йоги. В удаленной части имеется лыжная трасса. Всю территорию огибают маршрут для бега и прогулочная аллея.

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      Александра Качан
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