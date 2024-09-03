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14:37, 3 сентября 2024Экономика

В российском городе объект «международного уровня» открыли без освещения

Во Владивостоке скейт-парк «международного уровня» открыли без освещения

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Во Владивостоке скейт-парк «международного уровня» открыли без освещения. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Подъем».

Новый объект площадью 1,3 тысячи квадратных метров, состоящий из бетонного «бассейна» и стрит-плазы (площадка, которая имитирует уличные препятствия), появился на набережной Спортивной гавани. Реализовать проект удалось благодаря частному инвестору.

Представители администрации города утверждали, что скейт-парк соответствует требованиям международных соревнований. Однако первые посетители пожаловались, что площадка пока не дотягивает до высоких стандартов из-за полного отсутствия освещения. «А может, предполагалось, что сияющие счастьем глаза катающихся будут освещать объект?» — недоумевают жители Владивостока.

Журналистам издания в мэрии рассказали, что поторопились с открытием скейт-парка. «Объект был представлен горожанам ко Дню знаний. Проектом предусмотрено освещение территории скейт-парка. Оно появится здесь до конца сентября», — заверил представитель администрации.

В августе стало известно, что на остановке в Тюмени установили «скамейку для лилипутов».

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      Полина Кислицына
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