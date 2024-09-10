Яна Поплавская раскритиковала не любящих Россию продюсеров

Поплавская заявила, что не любящие Россию продюсеры мешали развивать культуру

Актриса и телеведущая Яна Поплавская заявила, что культурной революции в России мешали непатриотичные продюсеры, выпускающие соответствующий контент. Ее слова передает издание «Абзац».

По мнению знаменитости, на протяжении многих лет продюсированием в России занимались люди, которые не любили и даже ненавидели страну.

«Какой контент выдавался? Россия — страна, где все погано, все плохо, живут люди без любви, надежды, царит разруха в умах и душах. Слава Богу, спаси Господи, эти люди уехали», — сказала артистка.

Также она привела в пример кинопродюсера Александра Роднянского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который уехал из России после начала специальной военной операции. «Роднянский открыто в своих интервью признается в том, что, собственно говоря, никогда не любил страну, никогда ее не уважал», — напомнила Поплавская.

Кроме того, исполнительница роли Красной Шапочки в одноименном советском фильме заявила, что в стране остались те, кто открыто не высказывает свою негативную позицию.

«Огромное количество их последователей, выращенных на этом, остались. Они оказались умнее уехавших, хитрее, они решили держать паузу, они решили не говорить открыто», — предостерегла она.

Ранее стало известно, что активисты потребовали признать музыкантов группы «Каста» иноагентами.