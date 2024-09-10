Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:51, 10 сентября 2024Культура

Яна Поплавская раскритиковала не любящих Россию продюсеров

Поплавская заявила, что не любящие Россию продюсеры мешали развивать культуру

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса и телеведущая Яна Поплавская заявила, что культурной революции в России мешали непатриотичные продюсеры, выпускающие соответствующий контент. Ее слова передает издание «Абзац».

По мнению знаменитости, на протяжении многих лет продюсированием в России занимались люди, которые не любили и даже ненавидели страну.

«Какой контент выдавался? Россия — страна, где все погано, все плохо, живут люди без любви, надежды, царит разруха в умах и душах. Слава Богу, спаси Господи, эти люди уехали», — сказала артистка.

Также она привела в пример кинопродюсера Александра Роднянского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который уехал из России после начала специальной военной операции. «Роднянский открыто в своих интервью признается в том, что, собственно говоря, никогда не любил страну, никогда ее не уважал», — напомнила Поплавская.

Кроме того, исполнительница роли Красной Шапочки в одноименном советском фильме заявила, что в стране остались те, кто открыто не высказывает свою негативную позицию.

«Огромное количество их последователей, выращенных на этом, остались. Они оказались умнее уехавших, хитрее, они решили держать паузу, они решили не говорить открыто», — предостерегла она.

Ранее стало известно, что активисты потребовали признать музыкантов группы «Каста» иноагентами.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Украина начала переговоры с террористами в Сирии. Как боевики могут помочь Киеву в борьбе с Россией?

      Яна Поплавская раскритиковала не любящих Россию продюсеров

      «Спартак» объявил о переходе 26-летнего португальского вингера

      Российские войска нанесли удар по группе военных ВСУ под Запорожьем

      МакSим пришла в ресторан в мини-шортах

      Семь заговорщиков остановили перед покушением на Папу Римского

      Обвинительное заключение по делу бывшего командующего 58-й армией еще не утвердили

      Популярная российская блогерша потеряла миллион рублей из-за мошенников

      Всероссийский конкурс «Это у нас семейное» станет ежегодным

      Кристина Орбакайте рассказала о прощальном концерте в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше