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09:17, 11 сентября 2024Спорт

Аргентина проиграла Колумбии в матче отбора ЧМ-2026

Колумбия обыграла Аргентину со счетом 2:1 в матче отбора чемпионата мира-2026

Фото: Fernando Vergara / AP

Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в колумбийской Барранкилье и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми мячами отметились Йерсон Москера и Хамес Родригес. У аргентинцев, у которых прервалась 12-матчевая победная серия, ворота поразил Николас Гонсалес.

В другом матче южноамериканской части отбора бразильцы уступили парагвайцам. Встреча прошла в Асунсьоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный забитый мяч на счету Диего Гомеса на 20-й минуте.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые примут участие 48 команд. Всего на мундиале будет сыграно 104 матча.

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