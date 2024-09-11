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10:59, 11 сентября 2024Спорт

Австралийского хоккеиста наказали за покупку кокаина на Олимпиаде

Австралийского хоккеиста Крейга отстранили на год за покупку кокаина на ОИ-2024

Фото: Luis Veniegra / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Члена сборной Австралии по хоккею на траве Томаса Крейга наказали за покупку кокаина на Олимпийских играх-2024. Решение сообщается на сайте Федерации хоккея на траве Австралии (HA).

Крейга дисквалифицировали на год. Спортсмен будет полностью отстранен в течение шести месяцев, а вторую половину срока сможет избежать при надлежащем поведении. Ему запрещено принимать участие в матчах Федерации любого уровня.

8 августа во время Олимпиады Крейга задержали правоохранительные органы Парижа. Спортсмен пытался купить кокаин в одном из городских округов.

Летние Олимпийские игры проходили в Париже с 26 июля по 11 августа. В них приняло участие 15 российских спортсменов в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

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      Дарья Коршунова
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