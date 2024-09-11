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10:41, 11 сентября 2024Бывший СССР

Батальон ВСУ с осужденными захотел принять в свои ряды судимых за убийство

CNN: батальон ВСУ с осужденными захотел принять в свои ряды судимых за убийство

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Шквал», в котором состоят осужденные, захотел принять в свои ряды судимых за убийство. Об этом подразделение заявило телеканалу CNN.

«Представители батальона "Шквал" сообщили CNN, что они обращаются к властям с просьбой разрешить заключенным, совершившим убийства, вступить в их ряды», — говорится в материале.

По мнению представителей «Шквала», эти заключенные могут обладать навыками, которые необходимы на фронте. Кроме того, как отмечает CNN, инициатива по мобилизации осужденных и реформа воинской повинности являются попытками укрепить пошатнувшиеся ряды ВСУ.

Ранее на Украине начали призывать на фронт женщин-заключенных. По данным Министерства юстиции, контракт с украинской армией подписали более 3800 осужденных граждан.

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      Кристина Есикова
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