Блинкен назвал неизбежным вступление Украины в НАТО

Блинкен: страны НАТО дали понять, что вступление Украины в альянс неизбежно

Входящие в НАТО страны четко дали понять Киеву, что вступление Украины в альянс неизбежно. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе официального визита в Киев, передает РИА Новости.

«Страны НАТО встретились и дали четко понять, что вступление Украины в НАТО является неотвратимым, и теперь Украина следует по этому пути», — сказал он.

Госсекретарь США подчеркнул, что для вступления в Североатлантический альянс Киеву необходимо будет принять ряд реформ.

Ранее бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Украина готова к вступлению в НАТО, но НАТО не готово к Украине. Он призвал страны альянса показать, что они готовы принять Киев в будущем.