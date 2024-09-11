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09:54, 11 сентября 2024Силовые структуры

Бывшего главу МЧС российского региона арестовали за превышение полномочий

В Крыму суд арестовал бывшего главу МЧС региона Садаклиева

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца бывшего главу МЧС Крыма Сергея Садаклиева. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Другие подробности его дела не разглашаются.

Садаклиев возглавлял региональное министерство с 2021 года. 5 августа он решил уйти в отставку после разговора с главой республики Сергеем Аксеновым.

6 августа в Севастополе силовики задержали исполняющего обязанности заместителя губернатора Евгения Горлова. Незадолго до этого он был уволен. Басманный суд Москвы арестовал Горлова до 25 октября.

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