Экс-солист группы «Корни» рассказал о поездке в зону СВО

Экс-солист группы «Корни» Асташенок рассказал о поездке в зону СВО летом

Бывший солист группы «Корни» Александр Асташенок рассказал о поездке в зону специальной военной операции (СВО) минувшим летом. Его слова приводят «Страсти».

Музыкант уточнил, что попал в зону конфликта благодаря музыканту Владиславу Демину, с которым он дружит. «Он сказал, что Аппарат президента совместно с Министерством обороны предлагают такую поездку — когда я это услышал, я согласился», — добавил Асташенок.

По его мнению, такие поездки связаны с рисками для жизни, поэтому важно, чтобы они были организованы.

В июне лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев объяснил отказ от поездок в Донбасс отсутствием площадок с нужным оборудованием. «Я с гитарой один не могу поехать. Я не совсем бард. Мы были в Донецке и так далее. Но на каких-то больших площадках нужно, чтобы там уже было оборудование, чтобы все уже было», — отметил Расторгуев.