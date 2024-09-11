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19:40, 11 сентября 2024Экономика

Европейский суд отклонил иски российских бизнесменов по поводу санкций

Суд подтвердил обязанность бизнесменов РФ декларировать ресурсы в странах ЕС
Михаил Фридман и Петр Авен

Михаил Фридман и Петр Авен. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иски предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана, Геннадия Тимченко и его жены Елены Тимченко против решений Совета ЕС, которые обязывают российских бизнесменов декларировать свои экономические ресурсы в странах ЕС в рамках введенных санкций. Об этом сообщает ТАСС.

Своим решением инстанция подтвердила наложенное Советом ЕС обязательство осуществлять декларирование и сотрудничать с компетентными национальными органами стран сообщества.

Помимо этого суд отказался снять санкции с российского Национального расчетного депозитария (НРД), а также постановил аннулировать ограничения в отношении двоих граждан РФ — предпринимателя Павла Езубова и дочери главы «Транснефти» Майи Токаревой.

В апреле стало известно, что Фридман и Авен остались под санкциями ЕС несмотря на решение суда, отменившего первоначально введенные ограничения.

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      Дмитрий Воронин
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