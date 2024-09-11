Россиян предупредили о возможности штрафов за неправильное хранение колясок

Правовед Виноградов предупредил о штрафах за хранение детских колясок в подъезде

Доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов предупредил о возможности получения штрафов за неправильное хранение колясок. О том, почему хранение детских колясок в подъезде может повлечь за собой штраф, правовед рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки. Жильцы имеют право использовать общие помещения в своих интересах, но при этом они должны соблюдать правила пожарной безопасности и не создавать препятствий для доступа к общему имуществу других собственников», — объяснил специалист.

Хранение велосипедов, санок, колясок и других личных вещей на лестничных площадках может быть признано нарушением правил технической эксплуатации жилого фонда и правил пожарной безопасности. Вещи, которые находятся на лестничных площадках, могут вести к блокировке путей эвакуации при пожаре и затруднить работу пожарных служб Вадим Виноградов доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор

Россиянам, которые столкнулись с проблемой захламления лестничной площадки, эксперт порекомендовал обратиться товарищество собственников жилья (ТСЖ) дома. Виноградов напомнил, что указанные структуры обязаны следить за соблюдением правил пожарной безопасности в многоквартирных домах и принимать меры по устранению нарушений.

«Также можно написать заявление в полицию, прокуратуру или пожарную инспекцию с просьбой провести проверку по факту нарушения правил пожарной безопасности. В случае подтверждения нарушения, виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности. Владельцам вещей будет вынесено предупреждение или им придется заплатить штраф в размере от 5000 до 15000 рублей», — заключил специалист.

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