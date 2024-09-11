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12:08, 11 сентября 2024Россия

Генерал порассуждал о месте запуска украинских дронов

Генерал-майор Попов: ударившие по МО дроны ВСУ вряд ли прилетели с Украины

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Дальность некоторых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), прилетающих в Московскую область (МО), небольшая, поэтому вряд ли их могут запускать с украинской территории. Об этом в интервью телеканалу «Царьград» порассуждал генерал-майор авиации Владимир Попов.

«Я как-то скептически отношусь к тому, чтобы вот этот дрон, самолет-разведчик или ударный камикадзе, самолетного типа беспилотник, имея двигатель, даже пусть "Ротакс" австрийский, небольшой, хорошего качества, то есть двигатель, сопоставимый с нашими двигателями газонокосилок или мотопилы, долетал на такое расстояние», — сказал Попов, оценив дальность подобного дрона в 100-300 километров.

При этом генерал не уточнил, каким образом беспилотник самолетного типа мог незаметно попасть на территорию России перед запуском.

В ночь на вторник, 10 сентября, Украина ударила беспилотниками по российской территории. В частности, два БПЛА «Лютый» попали в многоэтажный жилой дом в подмосковном городе Раменское.

Как пишет «Газета.Ru», «Лютый» представляет собой низкоплан с двухбалочным фюзеляжем, выполненным из стеклопластика. Конструкция усилена металлической сеткой и фанерой. Беспилотник для транспортировки может разбираться на модуль с боевой частью, бак и двигатель, съемные крылья и хвостовую часть.

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      Варвара Кошечкина
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