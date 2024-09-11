Глава МИД Литвы призвал разрушить российские аэродромы

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал позволить Украине разрушить аэродромы РФ

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал позволить Украине разрушить российские аэродромы. Соответствующая публикация появилась в аккаунте дипломата в соцсети X.

«Тратя много времени на обсуждение санкций против Ирана, мы могли бы также легко ввести санкции против российских аэродромов, позволив Украине уничтожить их», — написал Ландсбергис.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал нанести удар по Ирану из-за появившейся информации о том, что Тегеран якобы передал Москве баллистические ракеты малой дальности для использования на Украине.

Иранский МИД опроверг данные сообщения. Официальный представитель ведомства Насер Канаани назвал информацию о передаче ракет необоснованной.