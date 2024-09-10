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20:08, 10 сентября 2024Бывший СССР

На Украине призвали нанести удар по Ирану

Депутат Рады Гончаренко призвал нанести удар по Ирану

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал нанести удар по Ирану. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«А не имеем ли мы права ударить по Ирану? Иран — союзник России. Передает оружие. Вон Израиль вообще не стесняется. Бьет куда хочет и как хочет. И проблем нет. А нас почему-то в Тегеране вообще не воспринимают», — написал он.

Он призвал срочно сформировать центр по изучению и анализу Ирана, а также начать искать агентуру в исламской республике.

В субботу, 7 сентября, американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Иран якобы передал России баллистические ракеты малой дальности для использования на Украине. Впоследствии иранский МИД опроверг данные сообщения. Официальный представитель ведомства Насер Канаани назвал информацию о передаче ракет необоснованной.

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      Александр Курбатов
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