МАГАТЭ начнет мониторинг подстанций на украинских АЭС

Министр Галущенко: МАГАТЭ начнет мониторинг подстанций на трех украинских АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на этой неделе начнет мониторинг подстанций на трех украинских атомных электростанциях (АЭС). Об этом заявил министр энергетики республики Герман Галущенко в интервью Bloomberg.

«Первая миссия ожидается на этой неделе», — сказал он. В настоящий момент на Украине работают три атомные электростанции: Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская.

Как отметили журналисты, МАГАТЭ расширило миссию по мониторингу на Украине, включив в нее осуществление контроля работы электроподстанций украинских АЭС из-за рисков ядерной безопасности.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал условие запуска Запорожской АЭС. По его словам, ни один из реакторов не возобновит работу до тех пор, пока конфликт на территории Украины может угрожать ядерной и физической безопасности станции.