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12:56, 11 сентября 2024Бывший СССР

МАГАТЭ начнет мониторинг подстанций на украинских АЭС

Министр Галущенко: МАГАТЭ начнет мониторинг подстанций на трех украинских АЭС

Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на этой неделе начнет мониторинг подстанций на трех украинских атомных электростанциях (АЭС). Об этом заявил министр энергетики республики Герман Галущенко в интервью Bloomberg.

«Первая миссия ожидается на этой неделе», — сказал он. В настоящий момент на Украине работают три атомные электростанции: Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская.

Как отметили журналисты, МАГАТЭ расширило миссию по мониторингу на Украине, включив в нее осуществление контроля работы электроподстанций украинских АЭС из-за рисков ядерной безопасности.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал условие запуска Запорожской АЭС. По его словам, ни один из реакторов не возобновит работу до тех пор, пока конфликт на территории Украины может угрожать ядерной и физической безопасности станции.

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      Александр Курбатов
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