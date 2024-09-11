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07:17, 11 сентября 2024Россия

Минобороны отчиталось о сбитых за ночь украинских беспилотниках

Минобороны сообщило о четырех сбитых беспилотниках ВСУ

Фото: David W Cerny / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили над Россией четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве отчитались, что два украинских дрона самолетного типа были сбиты над Орловской областью. Также силы ПВО уничтожили по одному беспилотнику над территориями Белгородской и Курской областей.

Ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что ВСУ сбросили на регион управляемую авиабомбу. Он отметил, российской системе ПВО удалось сбить снаряд.

В ночь на 10 сентября средства ПВО сбили над российскими регионами 144 беспилотника ВСУ. 20 из них уничтожили в Подмосковье. Больше всего дронов — 72 — военные перехватили в Брянской области.

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      Марина Совина
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