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16:40, 11 сентября 2024Мир

На Западе предрекли обрушение позиций ВСУ в Курской области на фоне наступления России

Профессор Дизен: позиции ВСУ в Курской области скоро могут рухнуть

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области скоро могут рухнуть на фоне успешного наступления российских войск. Об этом заявил норвежский профессор Гленн Дизен в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Это произошло так быстро, что может привести к краху украинских позиций в Курской области, если ситуация не стабилизируется», — рассказал исследователь.

Ранее Дизен заявил, что разрешение на удары ВСУ по российской территории дальнобойным оружием станет атакой США на Россию.

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      Максим Габриелян
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