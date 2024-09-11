На Западе предрекли обрушение позиций ВСУ в Курской области на фоне наступления России

Профессор Дизен: позиции ВСУ в Курской области скоро могут рухнуть

Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области скоро могут рухнуть на фоне успешного наступления российских войск. Об этом заявил норвежский профессор Гленн Дизен в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Это произошло так быстро, что может привести к краху украинских позиций в Курской области, если ситуация не стабилизируется», — рассказал исследователь.

Ранее Дизен заявил, что разрешение на удары ВСУ по российской территории дальнобойным оружием станет атакой США на Россию.