NI назвал финальным ударом для Зеленского провал вторжения ВСУ в Курскую область

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область может обернуться критическим ударом для президента страны Владимира Зеленского из-за гнева граждан по поводу ее провала. Так считает бывший аналитик Пентагона Роберт Инглиш.

Он поставил под сомнение цели операции украинских сил на российской территории, указав, что она лишь привела к ослаблению обороны ВСУ в Донбассе.

Инглиш сравнил Зеленского с уставшим боксером

По мнению аналитика, Зеленский попытался сделать ставку на то, что вторжение в Курскую область может переломить ход конфликта, «дезориентировав россиян и заставив их отвлечь силы от наступления в Донбассе».

Как уставший боксер, столкнувшийся с более сильным противником, Зеленский ослабил оборону, чтобы попытаться нанести нокаутирующий удар Роберт Инглиш экс-аналитик Минобороны США

Инглиш указал, что мыслящие трезво аналитики поставили под сомнение основы этой операции, а мало кто из украинцев празднует «доблесть захватчиков-оккупантов под Курском, когда новости о бойне и крахе на донецком фронте доминируют в СМИ». «Возможно, гнев украинцев на Зеленского рискует стать критическим», — счел аналитик.

Причиной этому он назвал недовольство граждан после двух предыдущих неудач ВСУ на фронте и, как следствие, критику президента. Первой было провалившееся контрнаступление Украины летом 2023 года, «несмотря на большие ожидания, подпитываемые большим вливанием оружия».

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Второй большой неудачей Зеленского названа осень и зима 2023-2024 годов. «Военные аналитики сетовали на длительную задержку Зеленского в поддержке нового плана мобилизации. (...) Вместо этого он отдал приоритет операциям, чтобы продемонстрировать, что Украина все еще находится в атаке, ракетным ударам по Крыму и шаткому плацдарму на российской стороне Днепра, даже если они были не скоординированы или не имели большого стратегического смысла», — напомнил Инглиш.

В бедах Украины чаще винят Зеленского и коррупцию, а не конфликт, указал аналитик

По его мнению, атака ВСУ в Курской области из-за потерь новых городов в Донбассе может стать «третьим ударом» по Зеленскому. Он напомнил, что даже в условиях военной солидарности презрение украинской элиты к нему иногда выплескивается наружу, а рядовые граждане все чаще обвиняют президента и его коррумпированное окружение, а не военный конфликт, в политических и экономических бедах Украины.

«Хотя общее доверие населения к Зеленскому по-прежнему превышает 50 процентов, оно резко пошло вниз после провалившегося контрнаступления в прошлом году. Даже поклонники Зеленского предупреждали, что он будет нести полную ответственность, если война пойдет плохо после его публичного несогласия с [бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием] Залужным и его увольнения. В какой-то момент перестановки в кабинете министров и отставки будут недостаточны, чтобы снять с себя ответственность за решения, которые сделали [конфликт] еще хуже», — предупредил Инглиш.

Зеленский признал неидеальность идеи атаки на Курскую область

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ планируют удерживать захваченные территории в Курской области, поскольку это является неотъемлемой частью «победного плана» по прекращению конфликта, посчитал он. «На данный момент это нам нужно», — указал украинский лидер.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

При этом он признал, что идея атаки на Курскую область не была идеальной. Кроме того, он сообщил, что Украина не информировала союзников об операции в Курской области из-за страха, что о ней узнают ВС России. «Мы не информировали очень много институтов и в нашем государстве, внутри государства. Понимаете, это война, и утечка информации постоянная», — рассказал Зеленский.