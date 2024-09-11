На Западе назвали возможные удары ВСУ дальнобойным оружием атакой США на Россию

Профессор Дизен: удары Украины дальнобойным оружием станут атакой США на РФ

Разрешение на удары Вооруженным силам Украины (ВСУ) по российской территории дальнобойным оружием станет атакой США на Россию. Об этом заявил норвежский профессор Гленн Дизен в социальной сети X.

«Когда-то Байден утверждал, что поставки F-16 начнут третью мировую. Это гораздо хуже, это атака США на Россию», — отметил профессор.

Ранее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол сообщил, что в ходе визита на Украину госсекретарь США Энтони Блинкен передаст разрешение на удары по России с помощью дальнобойного оружия.

11 сентября Блинкен и глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев.