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12:54, 11 сентября 2024Мир

На Западе назвали возможные удары ВСУ дальнобойным оружием атакой США на Россию

Профессор Дизен: удары Украины дальнобойным оружием станут атакой США на РФ
Himars

Himars. Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Разрешение на удары Вооруженным силам Украины (ВСУ) по российской территории дальнобойным оружием станет атакой США на Россию. Об этом заявил норвежский профессор Гленн Дизен в социальной сети X.

«Когда-то Байден утверждал, что поставки F-16 начнут третью мировую. Это гораздо хуже, это атака США на Россию», — отметил профессор.

Ранее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол сообщил, что в ходе визита на Украину госсекретарь США Энтони Блинкен передаст разрешение на удары по России с помощью дальнобойного оружия.

11 сентября Блинкен и глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев.

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      Елизавета Мытарева
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