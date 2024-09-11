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10:54, 11 сентября 2024Силовые структуры

Полицейские подбросили наркотики россиянину и попались ФСБ

ФСБ задержала в Дагестане 4 полицейских, подбросивших наркотики мужчине

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В республике Дагестан сотрудники ФСБ задержали четверых полицейских, подбросивших наркотики местному жителю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

На основании материалов спецслужбы возбуждено уголовное дело по статьям 228 УК РФ («Незаконное приобретение наркотических средств»), 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»), 292 УК РФ («Служебный подлог») и 303 УК РФ («Фальсификация доказательств по уголовному делу»).

По версии следствия, в мае полицейские избили россиянина и подбросили ему наркотики, после чего сфальсифицировали служебные документы и возбудили против него уголовное дело.

Двоих силовиков арестовали, в отношении их сообщников решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Задержанные работали в РОВД Ногайского района республики, уточняет Telegram-канал Mash. Сначала ФСБ задержала 14 сотрудников отдела полиции, но в итоге к уголовной ответственности привлекли лишь четырех из них. По данным спецслужб, оперативники угрозами выбивали признательные показания у невиновных и торговали наркотиками. На время проведения следственных действий ФСБ и СК пришлось заблокировать здание РОВД, в ходе обыска оттуда изъяли служебные документы.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии четырех полицейских заподозрили в попытке подбросить наркотики задержанному местному жителю.

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      Любовь Ширижик
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