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09:36, 11 сентября 2024Забота о себе

Постоянную сонливость назвали симптомом серьезной болезни

Metro: постоянную сонливость назвали симптомом гипотиреоза

Фото: Zohre Nemati / Unsplash

Эксперт по сну Линдси Браунинг предупредила, что регулярный сон более девяти часов может быть симптомом серьезных проблем со здоровьем. Об опасности постоянной сонливости она рассказала изданию Metro.

По рекомендациям Национальной службы здравоохранения Великобритании, взрослым необходимо спать от семи до девяти часов в сутки. В то же время слишком долгий сон может говорить о проблемах со здоровьем, отметила Браунинг. Она назвала желание спать дольше, чем рекомендуется, признаком синдрома хронической усталости или гипотиреоза (болезни эндокринной системы).

Также сонливость может возникать у тех, кто плохо спит по ночам из-за апноэ, о котором могут даже не подозревать, продолжила эксперт. Кроме того, избыточный сон может быть связан с усилением воспаления в организме.

«Некоторым людям нужно меньше семи часов сна в сутки, а некоторым может потребоваться больше девяти часов. Чтобы помочь организму выработать здоровый режим, важно соблюдать график сна», — добавила специалистка.

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      Алиса Дмитриева
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