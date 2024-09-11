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12:48, 11 сентября 2024Культура

Раскрыт гонорар Тарзана

Продюсер Дворцов: Тарзан получает около миллиона рублей за корпоратив

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как Тарзан, получает около миллиона рублей за корпоратив. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов в ходе беседы с порталом «Страсти».

По его словам, танцор был популярен всегда и со временем это не изменилось. «Он был востребован всегда, особенно со своим шоу. Его очень часто приглашают в качестве звездного гостя на мероприятия», — сказал продюсер.

Дворцов отметил, что размер гонорара Глушко зависит от многих факторов. «Гонорары у него не такие большие, то есть в районе одного миллиона рублей. Ценовая политика складывается из статуса мероприятия, людей, организаторов, Москва или не Москва. Поэтому у него колеблются гонорары – 1,2 миллиона рублей, 1,3 миллиона рублей и так далее», — заключил он.

Ранее Тарзан признался, что изначально не был рад отношениям сына Архипа с избранницей Мелиссой Валынкиной.

До этого стало известно, что сын Королевой и Глушко женился на бывшей стриптизерше.

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      Варвара Кошечкина
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