Раскрыт гонорар Тарзана

Продюсер Дворцов: Тарзан получает около миллиона рублей за корпоратив

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как Тарзан, получает около миллиона рублей за корпоратив. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов в ходе беседы с порталом «Страсти».

По его словам, танцор был популярен всегда и со временем это не изменилось. «Он был востребован всегда, особенно со своим шоу. Его очень часто приглашают в качестве звездного гостя на мероприятия», — сказал продюсер.

Дворцов отметил, что размер гонорара Глушко зависит от многих факторов. «Гонорары у него не такие большие, то есть в районе одного миллиона рублей. Ценовая политика складывается из статуса мероприятия, людей, организаторов, Москва или не Москва. Поэтому у него колеблются гонорары – 1,2 миллиона рублей, 1,3 миллиона рублей и так далее», — заключил он.

Ранее Тарзан признался, что изначально не был рад отношениям сына Архипа с избранницей Мелиссой Валынкиной.

До этого стало известно, что сын Королевой и Глушко женился на бывшей стриптизерше.