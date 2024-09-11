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10:14, 12 сентября 2024Наука и техника

Sony начнет продавать подержанные PlayStation

Sony будет продавать бывшие в употреблении PlayStation 5 и геймпады

Фото: Alena Veasey / Shutterstock / Fotodom

Японская корпорация Sony запустит прямые продажи бывших в употреблении игровых приставок и геймпадов. На это обратило внимание издание VGC.

Журналисты медиа заметили, что раздел с восстановленными устройствами появился на сайте PlayStation. В нем представлены подержанные консоли и аксессуары, отремонтированные производителем и выставленные на продажу со скидкой.

На сайте PlayStation говорится, что консоли были очищены, проверены и «подготовлены к новым хозяевам». Также компания обещает полноценную гарантию на все оборудование. Информация о сроках начала продаж не раскрывается.

Бывшая в употреблении консоль PlayStation 5 стоит 400 долларов или на 100 долларов дешевле новой модели. Также на 100 долларов дешевле продают PS5 без дисковода — за 350 долларов. Геймпады Dualsense обойдутся в 60-65 долларов, тогда как цена на новые контроллеры доходит до 80 долларов.

Журналисты VGC заметили, что к подержанным консолям относятся не только отремонтированные устройства — иногда покупатели возвращают приставки в магазин без видимой причины. Однако Sony указывает, что некоторые модели могут иметь незначительные косметические дефекты.

10 сентября компания Sony представила консоль PlayStation 5 Pro. Приставка будет стоить 700 долларов в США и появится в продаже 7 ноября.

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      Андрей Ставицкий
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